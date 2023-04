Eine Gala bescherte Wels das Play-off-Heimrecht

Die Raiffeisen Flyers Wels machten mit den Oberwart Gunners, die zuvor die Titelfavoriten Gmunden und BC Vienna in die Schranken gewiesen hatten, kurzen Prozess und feierten einen auch in dieser Höhe verdienten 84:60-(50:29)-Heimsieg. Damit ist den Messestädtern vor der letzten Basketball-Platzierungsrunde am Samstag in St. Pölten der vierte Rang nicht mehr zu entreißen.

Das bedeutet, dass die Flyers im Play-off-Viertelfinale (ebenfalls gegen St. Pölten) Heimvorteil genießen werden. "Glückwunsch an meine Mannschaft, man hat von der ersten Sekunde die Entschlossenheit gespürt", freute sich Coach Sebastian Waser über die Gala, bei der die US-Amerikaner Austen Awosika (19 Punkte) und Donovan Smith (18) aus einem starken Ensemble herausgeragt waren.

Hochspannung verspricht das direkte Duell um Platz eins. Die OCS Swans aus Gmunden, die Klosterneuburg nach mäßiger erster Halbzeit und einem brillanten dritten Viertel (32:16) mit 91:77 (37:41) bezwangen, empfangen am Samstag (17.30 Uhr) als Tabellenführer den amtierenden Meister und punktgleichen Verfolger BC Vienna. Wer dieses Match gewinnt, geht als Nummer eins (mit Heimvorteil bis zu einem möglichen Finale) in die K.-o.-Phase.

Topscorer gegen Klosterneuburg war einmal mehr Urald King mit 21 Zählern, Dominic Green kam auf 19, Toni Blazan auf 16. "Wir hatten vor der Pause Probleme, danach haben wir uns deutlich gesteigert", sagte Swans-Kapitän Daniel Friedrich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos