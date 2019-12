Eine Frau fordert Suljovic

Fallon Sherrock hat mit dem ersten Sieg einer Frau bei einer Darts-Weltmeisterschaft Sportgeschichte geschrieben. Die 25-jährige Engländerin schlug am Dienstagabend im Alexandra Palace von London Landsmann Ted Evetts mit 3:2 und will den nächsten Coup gleich folgen lassen: In Runde zwei ist am Samstagabend (ca. 22 Uhr/live DAZN) ausgerechnet Österreichs bester Dartsspieler Mensur Suljovic der Gegner.

Für Suljovic, in der ersten Runde mit einem Freilos ausgestattet, wird der Auftakt im Turnier damit nicht leichter. Einen Vorgeschmack auf die Stimmung, die die Nummer elf der Welt im Kampf um den Einzug in die Runde der besten 32 erwartet, gab es am Dienstag. Die gelernte Friseurin Sherrock wurde im "Ally Pally" vom ersten Moment an gefeiert. "Sherrock’s on fire"- und "We love Fallon"-Rufe prägten das packende Spiel, Gegner Evetts hatte von Beginn an mit Buhrufen und Pfiffen zu kämpfen.

Zoran Lerchbacher und Rowby-John Rodriguez sind indes bei den Titelkämpfen bereits ausgeschieden. Der 47-jährige Steirer Lerchbacher unterlag in der zweiten Runde dem Polen Krzysztof Ratajski 1:3. Der 25-jährige Wiener Rodriguez verlor indes in der ersten Runde gegen Noel Malicdem von den Philippinen glatt 0:3.