Eine Frage der Kraftreserven?

WIEN. Aufstehen und weitermachen – das klingt leichter gesagt als getan. Die OCS Swans Gmunden knabbern an der 67:79-(41:41)-Niederlage im zweiten Basketball-Superliga-Finale beim BC Vienna, der in der Best-of-5-Serie zum 1:1 ausgeglichen hat. Damit ist klar, dass die Korbjäger vom Traunsee in dieser Saison auf zumindest 57 Pflichtspiele kommen werden, die weiteren Termine – Samstag, 17.30 Uhr, und Pfingstmontag, 17.30 Uhr – sind in Stein gemeißelt.