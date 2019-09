Eine Frage der "Coolness"

Für Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger wird es heute bei der Leichtathletik-WM in Doha ernst. Mindestens 65,50 Meter muss der Innviertler in der Qualifikation (ab 15.15 Uhr in ORF Sport Plus) erzielen, um sicher in das Finale der besten Zwölf am Montag einzuziehen. Speziell bei Großereignissen gilt die Vorrunde als Nervenschlacht. "In der Quali wird Luki deshalb eine Sicherheitstechnik werfen", sagt Trainer Gregor Högler.

Es gilt, kühlen Kopf zu bewahren – und das nicht nur im übertragenen Sinne. Für die Titelkämpfe im derzeit bis zu 40 Grad heißen Wüstenemirat Katar hat Österreichs Leichtathletik-Verband eine regelrechte "Kühlkette" für seine insgesamt sechs Starter installiert. Denn je weniger Energie der Körper für die eigene Kühlung benötigt, umso mehr hat er für den Wettkampf.

Kühltruhe im Hotelzimmer

Högler hat sich dazu mithilfe der Strabag eigens eine Gefriertruhe in sein Hotelzimmer nach Doha liefern lassen. Kühlbare Spezialkleidung temperiert die Athleten auf dem Weg vom Hotel in die Arena. Zwar wird das offene Khalifa-Stadion mittels riesiger Klimaanlage auf 26 Grad runtergekühlt, der Aufwärmplatz jedoch nicht. Dort kommen neuartige Coolpads mit einer Grafit-Wasser-Mischung in Jacken oder Hosen zum Einsatz. "Und nach dem Wettkampf dient die Kälte auch der Regeneration und Verletzungs-Prophylaxe", sagt der Taufkirchner, der nach Österreichs erster Männer-WM-Medaille greift. (pue)