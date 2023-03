Eine "Dauerläuferin" hat neue Prioritäten

2002 hat sie als 22-Jährige in Innsbruck ihre erste Berglauf-Weltmeisterschaft bestritten, Anfang Juni könnte sich für Andrea Mayr bei der WM im Stubaital ein Kreis schließen: Die "Dauerläuferin" aus Gmunden denkt nämlich an einen Abschied von der Wettkampfszene. Nicht, weil die Oberärztin für orthopädische Chirurgie am Salzkammergut Klinikum inzwischen 43 Jahre alt ist und "träge" geworden wäre, sondern weil sich ihre Prioritäten demnächst verschieben werden.