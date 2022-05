Eine Bühne für Thiems "Hintermänner"

Florian Leitgeb, der Turnierdirektor der Danube Upper Austria Open in Mauthausen, hat einen exzellenten Draht zu Tennis-Star Dominic Thiem, dem er last minute in Marbella eine Challenger-Bühne für dessen Comebackmatch nach siebenmonatiger Verletzungspause gegeben hatte. Trotzdem stand es nie zur Debatte, dass der 28-jährige US-Open-Champion von 2020 im heute (10 Uhr, Karten ab 10 Euro) beginnenden Hauptbewerb im Bezirk Perg aufschlagen würde, um sich mehr Matchpraxis holen zu können.

Thiems Wahl fiel auf Madrid, wo er ein Semifinale und damit 360 Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen hat. Dem Lichtenwörther, der heute (20 Uhr, Sky Sport Austria) in der "Night Session" auf Andy Murray (Gbr) treffen wird, droht ein Sturz aus den Top 100 der Welt. Derzeit ist er die Nummer 93, aber zuversichtlich, den ersten Sieg seit 12. Mai 2021 (3:6, 7:6, 6:0 gegen Marton Fucsovics in Rom) einzufahren.

"Es wird von Tag zu Tag besser. Es geht nur über harte Arbeit, der eingeschlagene Weg passt", sagte Thiem, der aus der Entfernung seinen österreichischen Landsleuten in Mauthausen die Daumen drückt.

Bis auf Sebastian Ofner, der in Prag im Einsatz sein wird, sind alle ÖTV-Asse aus der zweiten Reihe bei der Challenger-Premiere mit von der Partie. Dennis Novak und Jurij Rodionov haben genannt, ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer stattete Bruder Gerald Melzer, Lukas Neumayer und Filip Misolic mit Wild Cards für die erste Runde aus. ORF Sport+ überträgt ab dem Viertelfinale (Freitag) live aus Mauthausen, wo gestern Teil eins der Qualifikation über die Bühne ging.

Lucas Miedler, der am Samstag an der Seite von Alexander Erler (Union Stein&Co. Mauthausen) im Doppel in Ostrava triumphiert hatte, startete mit einem 7:6, 6:2-Sieg über Johannes Härteis (D). Die Nummer 1 des Turniers, Jan-Lennard Struff (D), sagte ab.