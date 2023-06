RIED. Mit einem 3:0 in Nordmazedonien sowie einem 0:3 in Estland sind Österreichs Volleyballerinnen in die European Silver League gestartet. Die womöglich größte Überraschung lieferte dabei Emma Hohenauer. Die gerade einmal 17-Jährige avancierte in ihren ersten beiden Nationalteamauftritten mit 16 bzw. acht Punkten zur österreichischen Topscorerin.