Eine 16-Jährige erobert die Herzen in Wimbledon

Wandelt Mirra Andrejewa auf den Spuren von Boris Becker, der 1985 im zarten Alter von 17 das älteste Tennisturnier der Welt für sich entschieden hat? Der Rasen-Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon ist immer für eine Überraschung gut. Die junge Dame aus Krasnojarsk, die erst am 29. April ihren 16. Geburtstag gefeiert hatte, spielte sich mit begeisternden Auftritten in die Herzen der Fans.