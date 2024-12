Eine 16-Jährige wurde zum Mühlviertler Meister-Trumpf

Seit 2003 jagen die Judoka des UJZ Mühlviertel einem Bundesliga-Titel hinterher, waren oft knapp dran, blieben aber unbelohnt. Bis vergangenen Samstag: Da waren es die Mühlviertlerinnen, die sich dank eines 4:2-Finalsiegs über Wien beim erstmals gemeinsam mit den Herren ausgetragenen Final Four in Gmunden den ersten Frauentitel der Klubgeschichte sicherten. Dabei standen die UJZ-Judoka sowohl im Halbfinale gegen Reichraming als auch gegen Wien am Rande einer Niederlage. Beide Male brachte mit