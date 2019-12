Ein Wunsch zum 30-Jahr-Jubiläum

Vor dem Jahreswechsel noch einmal die Laufschuhe zu schnüren, ist ein wachsender Trend, den sich nicht einmal die Organisatoren des Silvesterlaufs in Peuerbach, der auf den Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr (980 Läufer) zusteuert, so richtig erklären können. "Ich denke, dass das weniger mit schlechtem Gewissen als vielmehr mit dem Drang zu tun hat, an die frische Luft zu gehen", rätselt Hubert Lang.

Für den 65-Jährigen wird es am Dienstag einer seiner letzten Silvesterläufe – zumindest als Organisator. Vergangenen Juni übergab der Gründer des Leichtathletik-Klubs IGLA longlife das "Staffelholz" in Form des Obmannpostens an Richard Gierlinger weiter. "Zwei Jahre werde ich übergangsweise auch beim Silvesterlauf noch mitarbeiten", sagt Lang, der gerade bei technischen Anglizismen den Zahn der Zeit spürt. "Das ist eine neue Zeitrechnung."

Weidlingers große Fußspuren

Für seinen Silvesterlauf hat der Macher stets ein Credo vorangestellt: "Die österreichischen Top-Läufer müssen am Start sein – davon lebt das Publikum." Doch spätestens seit vor 30 Jahren der "Lauf der Asse" zum bereits seit 1981 bestehenden Volkslauf hinzugefügt wurde, hängen die Trauben in Peuerbach besonders hoch. Einzig Günther Weidlinger war es seitdem gelungen, Siege davonzutragen – mit deren sieben ist der ehemalige Publikumsliebling auch der Rekordchampion. Mit Vorjahressieger Davis Kiplangat sowie dem amtierenden 5000-Meter-Weltrekordler Robert Keter gelten heuer zwei Kenianer über die 6800 Meter als haushohe Favoriten. "Wir dürfen nicht versuchen, ihnen am Anfang nachzujagen – das bezahlt man gegen Ende des Rennens teuer", sagt mit Andreas Vojta der von der Papierform her aussichtsreichste Österreicher auf den ersten österreichischen Podestplatz seit zehn Jahren (Weidlinger 2.). Darauf hofft auch Lang.

Titelverteidigerin Eva Cherono kommt in Hochform ins Hausruckviertel. Die Achte der Crosslauf-WM aus Kenia gewann kürzlich den Klassiker in Utrecht. Die Österreicherinnen dürften über eine Nebenrolle nicht hinauskommen, zumal Lokalmatadorin Andrea Mayr wegen der am 2. Jänner folgenden WM im Skibergsteigen auf Peuerbach verzichten wird. "Aber bei ihr weiß man nie: Wenn sie sich gut fühlt, kann es sein, dass sich auf den letzten Drücker doch noch anmeldet", sagt Lang.

Dessen Nachfolger Gierlinger will die Arbeit künftig auf mehrere Schultern verteilen. Welch großes Erbe er insbesondere beim Silvesterlauf antritt, dessen ist sich der 52-Jährige bewusst: "Wer das Wort Silvesterlauf in den Mund nimmt, denkt sofort an Peuerbach. Es gibt halt nur ein Original." (pue)

