Ein Wiedersehen mit unseren Siegern

Nach drei Jahren im Zeichen des Abstandhaltens gab es gestern im Festsaal des Palais Kaufmännischer Verein in Linz endlich wieder die traditionelle feierliche Siegerehrung der heimischen Sportlerwahl, die die OÖNachrichten gemeinsam mit dem Land OÖ schon zum 48. Mal durchgeführt haben. Bei der Rückkehr zur Normalität gab es ein Wiedersehen mit vertrauten Siegertypen: Sowohl für Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova, Ski-Ass Vincent Kriechmayr und die Volleyball-Damen der Linzer Steelvolleys war der gestrige Wahlsieg ein besonderes Déjà-vu. Alle waren nämlich bereits einmal bei dieser Kür die erste Wahl gewesen.

Während die Volleyballerinnen den Grundstein zur Titelverteidigung schon in der Publikumswahl legen konnten und ihren Vorsprung auch in der finalen Jury-Abstimmung vor der Leichtathletik-Hochburg TGW Zehnkampf Union und den Steyrer Hrinkow-Radlern locker über die Ziellinie brachten, musste Kriechmayr um seinen Halbzeitsieg zittern. Bei den meisten Jury-Mitgliedern war nämlich Judo-Ass Shamil Borchashvili die Nummer eins gewesen. Der WM-Bronzemedaillengewinner konnte als Achter der Publikumswahl viel Boden auf Kriechmayr gutmachen, am Ende hatte der Mühlviertler bei seinem zweiten Wahlsieg nach 2020 nur noch fünf Punkte Vorsprung.

Abflug nach Nordamerika

Kriechmayr, der am Dienstag zu den Übersee-Rennen nach Nordamerika fliegt und daher vorsichtshalber seine Schwester Jacoba zur Siegerehrung schickte, verdankt diesen Erfolg wohl auch seiner Wahl-Partnerin Nicola Kuhn. Die Wasserski-Akrobatin, die heuer im Trickbewerb EM-Bronze gewinnen konnte, hatte bei ihrer engagierten Wahlkampagne den Alpin-Skifahrer ins Boot geholt und auch für Kriechmayr fleißig Stimmen gesammelt. Kuhn wurde als Siegerin der Publikumswahl nach der Punktevergabe durch die Jury noch von Polcanova und Leichtathletin Susanne Gogl-Walli überholt, schaffte als Dritte ihre erste Podestplatzierung. Dritter hinter Kriechmayr und Borchashvili wurde Triathlet Florian Brungraber, der als Dritter die Fahne der Para-Sportler bei der traditionsreichen Wahl hochhielt. Im Vorjahr war Paralympics-Champion Walter Ablinger Dritter gewesen.

Eine Verneigung

Mit einer tiefen Verneigung verabschiedete sich Sabrina Filzmoser bei den Olympischen Spielen in Tokio im Vorjahr von der Judo-Welt. Gestern verneigte sich Oberösterreichs Sport vor jener Frau, die zweieinhalb Jahrzehnte lang eine Sportart prägte wie hierzulande kaum eine andere: Bei der OÖN-Sportlerwahl wurde die 42-Jährige im Linzer Palais Kaufmännischer Verein mit dem „Goldenen Leo“ geehrt – ein Sonderpreis für herausragende Verdienste und Leistungen, benannt nach dem verstorbenen Sportchef der OÖN, Leo Strasser. Eine Auszeichnung, die am besten ihr breites und auch soziales Engagement rund um den Judosport abdeckt – von der „großen Schwester“, die sie für den Olympia-Dritten Shamil Borchashvili war, bis zum Vorbild von gleich mehreren Judo-Generationen.

Die große Siegerehrung

Rund 300 eingeladene Gäste – unter ihnen auch Landeshauptmann Thomas Stelzer – feierten gestern im Linzer Palais Kaufmännischer Verein die besten Sportlerinnen und Sportler Oberösterreichs. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte dieser traditionelle Feierabend endlich wieder stattfinden.

Eine Bildergalerie und Videos finden Sie auf nachrichten.at, ORF2 bringt heute ab 19 Uhr (Bundesland heute) eine Zusammenfassung.

Damen

1. Sofia Polcanova, Tischtennis, 142 Punkte

2. Susanne Gogl-Walli, Leichtathletik, 125

3. Nicola Kuhn, Wasserski, 91

4. Lena Kreundl, Schwimmen, 82

5. Clara Sommer, Radsport, 76

6. Franziska Sterrer*, Klettern, 76

7. Laura Wienroither, Fußball, 66

8. Emma Dallinger, Faustball, 65

9. Victoria Hahn, Gewichtheben, 51

10. Emily Starzer*, Judo, 51

Herren

1. Vincent Kriechmayr, Ski alpin, 129

2. Shamil Borchashvili, Judo, 124

3. Florian Brungraber, Paratriathlon, 102

4. Rainer Kepplinger, Radsport, 88

5. Thomas Preining, Motorsport, 87

6. Lukas Weißhaidinger, Leichtathletik, 86

7. Daniel Hemetsberger, Ski alpin, 78

8. Kevin Kamenschak, Leichtathletik, 55

9. Daniel Friedrich, Basketball, 43

10. Sargis Martirosjan, Gewichtheben, 33

Teams

1. Steelvolleys Linz-Steg, Volleyball, 138

2. TGW Zehnkampf-Union, Leichtathletik, 108

3. Hrinkow Advarics Cycleang, Radsport, 101

4. LASK, Fußball, 91

5. HC Linz AG, Handball, 83

6. Union Tigers Vöcklabruck, Faustball, 82

7. OCS Swans Gmunden, Basketball, 77

8. LZ Multikraft Wels, Judo, 65

9. RRC Top Show ASKÖ Traun, Rock ‘n’ Roll, 48

10. SK Vöest Linz, Gewichtheben, 32

* bei Punktegleichheit entscheidet das Ergebnis der Publikumswahl