Ein Wettlauf gegen die Zeit

Nach den SKE Danube Upper Austria Open im Mai fiebert die Union Stein & Co. Mauthausen dem nächsten Highlight auf der Anlage in der Josef-Czerwenka-Straße 1 entgegen. Ab heute (11 Uhr) steigt bei freiem Eintritt das Tennis-Bundesliga-Final-4, bei dem das Motto "Ladies first" gilt. In der Vorschlussrunde trifft der zehnfache Champion, Titelverteidiger und Favorit Linz AG Team Oberösterreich auf den Grazer Park Club.