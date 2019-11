Timo Boll lebt in zwei Welten. Im Tischtennis-verrückten China ist der ehemalige Weltranglistenerste ein Superstar, der bekannteste Deutsche nach Basketballer Dirk Nowitzki. Bei uns führt der 38-Jährige aus der 10.000 Einwohner zählenden südhessischen Gemeinde Höchst im Odenwald indes ein weitgehend unbehelligtes Leben. Dies kostet der fünffache Vize-Weltmeister bei den bet-at-home.com Austrian Open in der Linzer TipsArena voll aus. Er reiste eigens mit seinem Wohnmobil an.