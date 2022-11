Ein Warnschuss zur rechten Zeit?

Ausgerechnet im letzten Spiel bevor die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg heute im Europacup Walfer aus Luxembourg (19 Uhr) empfangen, mussten sie am Wochenende mit dem 1:3 in Graz die erste Liga-Niederlage einstecken. "Ich würde das eher als Warnschuss zur rechten Zeit deuten", sagte Manager Andreas Andretsch, laut dem das Team nach dem klar gewonnen ersten Satz (25:14) mitunter zu siegessicher gewesen sei.

Von einer klaren Favoritenrolle gegen Walfer, das im Vorjahr beide Europacupauftritte gegen Sokol/Post verlor, will Andretsch nichts wissen: "Sie hatten einen ähnlich großen Umbruch wie wir, insofern hat dieses Team mit jenem aus der Vorsaison nicht mehr viel zu tun." Steg-Trainer Facundo Morando, der wie bereits in Graz auf die wieder fitte Sophie Maass bauen kann, sieht die Vorteile dennoch beim österreichischen Tabellenführer: "Für uns spricht, dass wir in der Liga bessere Gegner haben und ein höheres Trainingspensum aufweisen." Das Rückspiel folgt eine Woche später. Gelingt der Aufstieg, würde im 1/16-Finale des Challenge Cups Thessaloniki warten.