Ein "Vorarlberger" gewann den Auftakt der Österreich-Rundfahrt

Sie ist zurück – und wie. Der nach drei Jahren Zwangspause zurückgekehrten Österreich-Radrundfahrt, die nun Tour of Austria heißt, gelang gestern bei der Auftaktetappe der 72. Auflage in Dornbirn eine famose Rückkehr. Schon bei der Team-Präsentation am Samstag hatten sich viele Zuschauer am Marktplatz versammelt, um die Rad-Asse zu begrüßen. Am Sonntag erlebten dann Tausende entlang der Strecke im "Ländle" einen Sieg mit Ansage des Deutschen Pascal Ackermann (UAE).

Der Wahl-Vorarlberger, der nur wenige Kilometer vom Ziel entfernt in Lauterach lebt, entschied nach 147,6 Kilometern den Zielsprint vor dem Ecuadorianer Jhonatan Narvaez und seinem Landsmann Kim Heiduk (beide Ineos) für sich. "Ich bin die Strecke die letzten Monate immer wieder im Training abgefahren, ich wollte hier unbedingt gewinnen. Ich lebe schon fast fünf Jahre hier. Für mich fühlt sich das wirklich wie ein Heimsieg an", freute sich Ackermann, der im Mai bereits eine Etappe beim Giro d’Italia für sich entschieden und gestern beim Anstieg in Buch bergauf sogar einen Sturz weggesteckt hatte.

Den Re-Start des Rennens prägten zuvor andere. Bald setzte sich ein Quartett vom Feld ab, dem auch Felix Ritzinger von Felbermayr Wels und Ziga Horvat (Hrinkow Steyr) angehörten. Ersterer hielt sich am längsten vorne, ehe auch er dem Tempodiktat der World-Tour-Mannschaften am Ende zum Opfer fiel. Ritzinger blieb als Trost die Ehrung zum aktivsten Fahrer der Etappe. Tobias Bayer (Alpecin) durfte als Neunter das Trikot des besten Österreichers überstreifen.

In seiner Wahlheimat Tirol, wo am Montag in Innsbruck nach dreimaliger Überfahrt des Anstiegs nach Axams Teilstück zwei endet, ist Lukas Pöstlberger besonders motiviert. Dem Schwanenstädter, der dort mit seiner Freundin Anna Spielmann, einer Mountainbikerin, wohnt, dürfte das zackige Finale liegen. "Das ist meine Hausstrecke, ich kenne jeden Meter. Und ich habe zuletzt schon bei der Staatsmeisterschaft gesehen, die Beine drehen sich gut."

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl