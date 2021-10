Ein treffsicheres Heimdebüt

Dank des deutlichen 31:21 (20:8) am Dienstagabend über Ferlach haben die Handballer des HC Linz AG auch das zweite Heimspiel in der rundum erneuerten Heimstätte Linz-Kleinmünchen gewonnen. Mit vier Siegen aus bisher acht Runden rangiert der siebenfache Meister auf dem sechsten Tabellenrang und legte den besten Saisonstart der vergangenen, krisengebeutelten Jahre hin. Es scheint, als ob bei den Linzern gerade mehrere Zahnräder ineinandergreifen: Die Aufbruchstimmung unter den Anhängern ausgelöst durch die längst überfällige Hallensanierung trifft auf jene auf dem Spielfeld, wo die Linzer so konkurrenzfähig wie schon lange nicht mehr sind.

Neuzugang Lucijan Fizuleto warf sich mit 78 Toren an die Spitze der Ligaschützenliste. Zum Glück für die Linzer agierte der Slowene in den ersten Saisonwochen in Top-Form, stand und fiel das Spiel doch bisher mit ihm.

Spätestens seit dem Ferlach-Spiel zeichnet sich Entlastung ab: Tobias Cvetko war nach überstandener Meniskusverletzung mit neun Toren prompt treffsicherster Heimakteur. "Ich freue mich, dass er wieder da ist, er hat im ersten Heimspiel eine richtig gute Partie gespielt", lobte Trainer Milan Vunjak. Der 24-jährige Slowene wurde nicht nur als Shooter für den linken Rückraum geholt, sondern soll im Mittelblock seine 1,92 Meter den gegnerischen Angreifern in den Weg stellen. Auch dort wird er Fizuleto entlasten. Nach Ferlach wartet morgen in Hard der erste richtige Härtetest auf Cvetko.