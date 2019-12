Ein Topturnier in einem Niemandsland des Tennissports

"Wer von Euch noch nie ein Tennismatch gesehen hat, zeigt bitte auf." Von den rund 1500 Besuchern am Donnerstagabend beim Diriyah-Cup hob sicher die Hälfte die Hand. Auch dem Rest war kaum abzunehmen, dass er schon einmal eine Partie nur ansatzweise verfolgt hat. Das soll sich ändern: Peter-Michael Reichel und seine Tochter Sandra richten – wie berichtet - nicht nur das erste internationale Tennis-Turnier in Saudi-Arabien aus, die Welser geben den Menschen auch vermutlich recht gut entlohnte Nachhilfestunden, wenn es rund um das Eindreschen auf die gelbe Filzkugel geht.

Die Geschichte ist mittlerweile bekannt: Reichel gelang es, in Saudi-Arabien sozusagen eine Ölquelle anzubohren. Mit dem Öl-Multi Aramco unterstützt eine sprudelnde Geldquelle die sportlichen Ambitionen des Landes. Der erste Diriyah Cup ist stark besetzt, Stan Wawrinka, Daniil Medwedew und weitere sechs Topspieler konnten mit recht ordentlichen Summen (125.000 Euro Antrittsgeld) verpflichtet werden. Allesamt loben das Turnier und die gastfreundlichen Menschen.

Und doch treffen sie in Riad auf Neuland – denn dass Besucher recht ratlos sind, was auf dem Platz abgeht, passiert den Stars praktisch nie. So warten die Besucher nicht auf eine Pause zwischen den Games, um aufzustehen oder herumzuwandern. Da wird sogar gefragt, wie lange denn so eine Partie noch dauert. Und wird gezittert, ob die Ballkinder hoffentlich nicht von einem der hart geschlagenen Aufschläge getroffen werden. Die zehn- bis 14-jährigen Kinder haben vor dem Turnier tatsächlich noch nie Kontakt mit dem Tennissport gehabt, in mehreren Einheiten wurden sie deshalb auf ihren Einsatz vorbereitet. Trotzdem wirkt der eine oder andere manchmal recht verwirrt, wohin der Ball gerollt werden soll und ob der Spieler jetzt wirklich sein Handtuch zum Abwischen des Schweißes braucht. Merkt aber kaum einer, weil sich die Fans ja auch nicht auskennen.

Das dürfte übrigens auch für die Sportjournalisten in Saudi-Arabien gelten – sonst würden in der Pressemappe nicht recht ausführlich die Spielregeln erklärt werden.

Aber all das soll sich – geht es nach dem für Sport zuständigen Prinzen Abdulaziz - ändern. Die Saudis wollen weitere Turniere veranstalten – und den weißen Sport fördern. So ist es kein geringerer als Ivan Ljubicic, Trainer von Allzeitgröße Roger Federer, der zwei Tage lang Kinder auf der Tennisanlage des Fünf-Sterne-Hotels Intercontinental betreut. Ljubicic macht das großartig. Aber sicher nicht gratis. Schließlich geht es hier um den Nachwuchscup, gesponsert von dem seit dieser Woche börsennotierten Konzern Aramaco – dem damit wertvollsten Unternehmen der Welt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Roger Federer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at