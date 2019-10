Zur besten Sendezeit werden heute Abend jene Sportler und Sportlerinnen auf die Bühne geholt, die bei der Kür der österreichischen Sportler des Jahres bei mehr als 300 Mitgliedern der Sport-Journalisten-Vereinigung SMA (Sports Media Austria) die erste Wahl waren. Oberösterreichs Vertreter sollten dabei im Hauptabendprogramm in tragenden Rollen zu sehen sein. ORF 1 überträgt die Lotterien-Sporthilfe-Gala aus der Wiener Marx-Halle ab 20.15 Uhr live.

"Es ist ein tolles Gefühl, hier dabei zu sein", freut sich Verena Preiner schon auf den heutigen Feierabend. Die Mehrkämpferin aus Ebensee, die bei der Leichtathletik-WM in Doha mit Siebenkampf-Bronze glänzte, hat erstmals den Sprung auf die Short-List der Top fünf geschafft. Daneben ist die 24-Jährige auch in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" nominiert. Dass momentan um sie ein echtes Griss herrscht, registriert sie mit gemischten Gefühlen. "Natürlich genieße ich die große Aufmerksamkeit und das Interesse. Der Termin am Montag beim Bundespräsidenten war eine große Auszeichnung. Aber schön langsam wird es Zeit, dass ich mich auf das Training konzentriere", sagt Preiner, die bereits wieder in der Kraftkammer schwitzt.

Marcel oder Dominic?

Auch bei den Männern ist mit Lukas Weißhaidinger ein Leichtathlet aus Oberösterreich heute in der engeren Auswahl. Ein Sieg des Diskuswerfers aus dem Innviertel wäre eine Überraschung, auch wenn er als WM-Bronzemedaillen-Gewinner in Doha österreichische Sportgeschichte geschrieben hat. Die "Einser-Frage" lautet Marcel Hirscher oder Dominic Thiem? Für den Ski-Star wäre es die sechste Trophäe für den Sportler des Jahres, die ab heuer in Erinnerung an Niki Lauda "Niki" heißt.

In den Kreis der Top fünf in der Mannschaftswertung hat es auch der LASK geschafft, der es im Match um den Titel neben dem Herren-Nationalteam und den Footballern der Raiders Tirol mit zwei weiteren Fußball-Bundesligisten zu tun bekommt. Nominiert sind des Weiteren Red Bull Salzburg und der Wolfsberger AC.

Oberösterreichische Nominierungen gibt es auch in anderen Kategorien. Neben Preiner steht LASK-Tormann Alexander Schlager als "Aufsteiger des Jahres" zur Wahl, Handbiker Walter Ablinger ist in der Kategorie "Sportler mit Behinderung" nominiert. Preiners Coach Wolfgang Adler ist ein Kandidat für den Titel "Trainerpersönlichkeit des Jahres".

Die Nominierten

Sportlerin des Jahres:

Janine Flock (Skeleton), Vanessa Herzog (Eisschnelllauf), Verena Preiner (Leichtathletik), Claudia Riegler (Snowboard), Nicole Schmidhofer (Ski alpin)

Sportler des Jahres:

Marcel Hirscher (Ski alpin), Jakob Pöltl (Basketball), Dominic Thiem (Tennis), Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik), Bernd Wiesberger (Golf)

Mannschaft des Jahres:

LASK (Fußball), ÖFB-Nationalteam Männer (Fußball), Raiders Tirol (American Football), Red Bull Salzburg (Fußball), WAC (Fußball)

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at