Judo-Euphorie in Wels: Ein Titel als Abschiedsgeschenk?

"So stark habe ich unser junges Team noch nie gesehen." Judoka Shamil Borchashvili, Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio 2021, staunte nicht schlecht nach dem überzeugenden 9:5-Sieg des stark ersatzgeschwächten LZ Multikraft Wels über Bischofshofen im exzellent besuchten Budokan.

Die Messestädter sind auf dem besten Weg, ihrem zu Tränen gerührten Trainer Manfred Dullinger, der nach dieser Bundesliga-Saison in den Ruhestand gehen wird, zum Abschied einen Titel zu schenken. "Ich bin stolz auf die Burschen", sagte er.

Die Welser, die zuletzt 2021 den Pokal stemmten, gehen als Nummer 1 des Grunddurchgangs in das Final-4 am 30. November in Gmunden, wo dann auch Borchashvili nach seiner Verletzungspause ein Comeback geben will. In der Runde der letzten vier ist neuerlich Bischofshofen der Gegner, während der Lokalrivale UJZ Mühlviertel mit Selbstvertrauen auf Abonnementmeister Galaxy Wien treffen wird.

Die Generalprobe in Niederwaldkirchen bescherte einen imposanten 13:1-Kantersieg über Nachzügler WAT Stadlau.

