Ein Superstar auf Abwegen

Lindsay Davenport, Justine Henin, Maria Scharapowa, Ana Ivanovic, Angelique Kerber, Serena Williams, Coco Gauff, Simona Halep, Emma Raducanu – die Liste jener Tennis-Stars, die beim Upper Austria Ladies in Linz zu Gast waren, ist lang. In 27 Tagen, am 5. Februar, erfolgt im Design Center der erste Aufschlag für die 32. Auflage des Klassikers, bei dem – Stand jetzt – die Weltranglistensechste Maria Sakkari (Gre) das Aushängeschild sein wird.