Ein Staffel-Projekt mit längerer Laufzeit

Für die großen Leichtathletik-Nationen sind Staffelrennen bei Großereignissen immer schon Prestigesache gewesen. Auch in Österreich könnte nun ein längerfristig gedachtes Projekt ins Laufen kommen. Um Olympia-Starterin Susanne Walli, ansonsten als Einzelkämpferin über 400 und 200 Meter unterwegs, soll ein Quartett über die 4x100 Meter aufgebaut werden. Erstes Zwischenziel wäre die EM im August in München.

Beim Meeting in Genf am kommenden Samstag wird ein weiterer Anlauf auf einen EM-Startplatz genommen. "Die besten 16 Nationen sind dabei. Wir haben als derzeit 18. durchaus eine realistische Chance, dass wir das Ticket holen", sagt Walli, die davor morgen in der Slowakei noch über die Stadionrunde im Einsatz ist.

Walli, ihre Vereinskollegin von der TGW Zehnkampf Union, Johanna Plank sowie Magdalena Lindner, Karin Strametz und Viktoria Willhuber sind im Kader. Dass mit Ina Huemer ausgerechnet die Staatsmeisterin über 100 und 200 Meter heuer im Mai ihre Karriere beendete, sei natürlich ein kleiner Rückschritt für das Projekt gewesen. "Aber wir sind ein junges Team und ausbaufähig", sagt die 26-jährige Walli, die sich über die kurze Sprint-Distanz ebenfalls etwas zutraut. "Ich kann den 100er fliegend durchaus in einer ansprechenden Zeit laufen."

Dadic springt in Innsbruck

Bei der 18. Auflage der Golden Roof Challenge der Stabhoch- und Weitspringer am Samstag in der Innsbrucker Innenstadt wird auch Mehrkämpferin Ivona Dadic antreten. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist bereits morgen wieder in der Diamond League in Rom auf Punktejagd. Der noch fehlende Flow, wie ihn etwa der slowenische Doppel-Sieger Kristjan Ceh habe, soll nun einsetzen. "Ich greife voll an und gehe davon aus, dass es dann endlich mit den Top-Drei klappt." Zuversichtlich stimme den Innviertler, dass er im Schnitt mehr als einen Meter weiter werfe als noch 2021. (fei)