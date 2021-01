Ein Sommer, wie er früher einmal war Der Spitzensport auf der Sonnenseite

"Es war wirklich eine Freude für uns, seit fast einem Jahr wieder vor vollem Haus zu spielen", sagte gestern Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem in Adelaide, nachdem er sich in seinem ersten Match in dieser Saison dem 20-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal mit 5:7, 4:6 beugen musste. Die TV-Bilder, die von der Exhibition aus Australien gesendet wurden, muten hierzulande in diesen Tagen wie eine Fata Morgana an.