Ein Slowene genießt bei der OÖ-Rundfahrt Heimvorteil

2016 entschied der junge Slowene Jaka Primozic am Gmundnerberg bereits die internationale Junioren-Rundfahrt für sich. Nun will der 24-Jährige, der wie sein Freund, der heutige Rad-Superstar Tadej Pogacar, einst zu den größten Talenten seines Landes gehörte, auch bei der Oberösterreich-Rundfahrt auftrumpfen. Den Prolog am Donnerstag in Linz entschied der Belgier Lander Loockx in 1:03,39 Minuten für sich, nachdem die letzten zwei Jahre sein Teamkollege Daan Soete gewann.

Das kleine Slowenien ist in der Radsport-Welt längst eine ganz große Nummer. Primoz Roglic ließ sich letzten Sonntag in Rom nach drei Triumphen bei der Vuelta als großer Gewinner des Giro d’Italia feiern, in wenigen Wochen ist sein Landsmann Pogacar erneut der Favorit, wenn die Tour de France ansteht. Doch auch in den Etagen unterhalb der World-Tour sind es in ihrem Sog viele Fahrer von dort, die nach oben streben. Wie eben auch Primozic.

"Ihm ist heuer richtig der Knopf aufgegangen", sagt Team-Manager Dominik Hrinkow. Primozic gewann bereits das Welser Kirschblütenrennen. Mit dem deutschen Bergspezialisten Jonas Rapp haben die "Grünen aus Steyr" noch ein weiteres Ass im Ärmel. Doch nicht minder motiviert sind die Radler des Welser Felbermayr-Teams. "Das ist quasi unsere Heim-WM", sagt Sportchef Rupert Hödlmoser, der mit Riccardo Zoidl und dem Tschechen Michael Kukrle zwei Eisen im Feuer hat.

Erster Mann in Gelb bei der 13. Auflage der Rundfahrt war aber Loockx, der auch das Querfeldein-Rennen in Stadl-Paura bereits 2018 gewinnen konnte. "Kampflos werden wir das Trikot nicht hergeben", versprach der Belgier vor dem heutigen ersten Teilstück (live auf nachrichten.at), das von Eferding nach Geinberg führt.

Die bis Sonntag dauernde Rundfahrt ist für die heimischen Continental-Teams eine wichtige Generalprobe für das dann im Juli folgende Comeback der Tour of Austria. Nach Alpecin, Jayco und UAE nannte dafür nun mit Ineos ein weiterer Top-Rennstall.

13. OÖ Radrundfahrt

Prolog Linz Hauptplatz - Schlossmuseum: 1. Loockx (Bel/CX Team Deschacht-Group) 1:03,39 Min. (39,74 km/h), 2. Bruttomesso (It/Cycling Team Friuli) 1:04,19, 3. Soete (Bel/CX Team Deschacht-Group) 1:04,71.

Freitag, 1. Etappe: (181,2 km/2109 Hm), Marschtabelle (bei 40 km/h): 11.30 Uhr: Start Intersport Stöcker Eferding; 11.38: Taubenbrunn; 11.47: Sprintwertung Intersport Stöcker; 12.03: Pupping; 12.11: Schaumberg; 12.13: Stroheim; 12.19: Bergwertung Mayrhofberg; 12.31: Waizenkirchen; 12.40: Michaelnbach; 12.54: Taufkirchen; 13.04: Wendling; 13.20: Geiersberg; 13.28: Eberschwang; 13.38: Pramet; 13.46: Waldzell; 13.59: Bergwertung Steiglberg; 14.07: Frauschereck; 14.13: St. Johann/Walde; 14.27: Bergwertung Maria Schmolln; 14.39: Höhnhart; 14.46: St. Veit; 15.05: 1. Durchfahrt Spa Resort Geinberg; 15.21: Durchham; 15.24: 2. Durchfahrt Geinberg; 15.39: Durchham; 15.42: 3. Durchfahrt Geinberg; 15.58: Durchham; 16.01: Zieleinlauf Geinberg.

