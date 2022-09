Ein Sieg in Linz ist Pflicht

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen hat noch eine theoretische Chance auf ein EM-Ticket. Um ein Qualifikations-"Finale" um Platz zwei gegen Aserbaidschan am Samstag in Schwechat erzwingen zu können, braucht es aber heute ein doppeltes Erfolgserlebnis. Aserbaidschan darf um 15.30 Uhr nicht in Maribor gegen Slowenien punkten, um 20.20 Uhr (ORF Sport+) müssen die rot-weiß-roten Ladys zudem ihre Pflicht erfüllen und Schlusslicht Georgien in der Sportmittelschule Linz-Kleinmünchen deutlich (mit 3:1 oder 3:0) in die Schranken weisen.

Österreichs Cheftrainer Roland Schwab kehrt jedenfalls mit Zuversicht an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück, der 38-Jährige führte die Steelvolleys Steg zu je drei Meistertiteln und Cup-Triumphen. "Wir haben beim 3:0 in Tiflis eine gute, stabile Leistung gezeigt, daran wollen wir vor heimischer Kulisse anknüpfen und einen klaren Sieg holen", sagte Schwab, in dessen Kader mit Außenangreiferin Saskia Trathnigg (20) und Mittelblockerin Bojana Ubiparip (20) zwei Steg-Akteurinnen stehen. Jünger ist nur die erst 17-jährige Zuspielerin Nicole Holzinger von den Wildcats Klagenfurt. "Ich freue mich auf unsere Fans", sagt Diagonalangreiferin Anamarija Galic, die in dieser Saison für Perugia in Italiens Serie A1 antreten wird.