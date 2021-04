Ein Schuss vor den Bug

"Wir waren nicht auf dem Niveau, das wir kennen", gestand Gmunden-Kapitän Enis Murati nach der ernüchternden 63:77-Niederlage im dritten Basketball-Play-off-Viertelfinale gegen den UBSC Graz, der am Sonntag (20 Uhr, Sky) die Chance hat, die Best-of-5-Serie auszugleichen und ein Entscheidungsmatch am Traunsee zu erzwingen. Doch so weit wollen es die Swans nach dem Schuss vor den Bug nicht kommen lassen.

Auch den Raiffeisen Flyers bleiben Überstunden nicht erspart. Morgen (17.30 Uhr, Stream auf skysportaustria.at/live) möchten die Welser beim Stand von 2:1 gegen Klosterneuburg ihren 2. Matchball verwerten. Die jüngste 73:85-Pleite in Niederösterreich war absolut vermeidbar. "Wir haben uns mit vielen Dingen beschäftigt, aber nicht mit dem Gameplan", sagte Wels-Coach Sebastian Waser.