Ein Schulterschluss für die Rundfahrt: Teams organisieren die "Tour of Austria"

Der Ort der Verkündung war nicht zufällig gewählt: Im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs wurde gestern das Comeback der Österreich-Radrundfahrt, die nun "Tour of Austria" heißt, nach drei Jahren Pause bekanntgegeben. Nur unweit der feudalen Location soll sich am 6. Juli die dann 72. Auflage entscheiden, wenn die schwere Bergankunft im Wallfahrtsort Sonntagberg ansteht. Bis zum Start am 2. Juli in Dornbirn ist es für die neuen Organisatoren aber noch ein weiter Weg.