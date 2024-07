Ein Schiedsrichter als "Geburtshelfer"

Urfahrs Frauen zählen in Hochburg-Ach zum Kreis der Favoritinnen.

Ohne Oberösterreich wäre es ziemlich schlecht bestellt um die Faustball-Szene – nicht nur, was Klub-Dichte und Nachwuchsarbeit anbelangt, sondern auch die Durchführung von Events. Gerade einmal eine Woche nach dem exzellent organisierten Feld-Bundesliga-Final-3 in Hirschbach wird die gut 3000 Einwohner zählende Innviertler Gemeinde Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) heute (10.30 Uhr) und am Sonntag (9 Uhr) zum Schauplatz des Europapokal-Turniers, das den klingenden Namen