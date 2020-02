Ein Schaufenster für die nächste Generation

Zum vorerst letzten Mal findet heute und morgen in Oberwart mit den European Open ein Judo-Weltranglisten-Turnier auf österreichischem Boden statt. Im 28-köpfigen österreichischen Herren-Aufgebot – die Damen kämpfen gleichzeitig in Bratislava – befinden sich elf Oberösterreicher sowie zahlreiche Nachwuchs-Hoffnungen. Alleine vom Talentezentrum Linz bekommen mit Daniel Leutgeb, Djabrail Zakajev, Samuel Gaßner sowie Mario und Jakob Wiesinger gleich fünf Kämpfer erstmals die Chance, sich auf diesem Level zu beweisen. Als aussichtsreichster Kandidat auf einen rot-weiß-roten Spitzenplatz gilt das Superschwergewicht Stephan Hegyi. Der am Handgelenk verletzte Shamil Borchashvili wird nicht starten.

Abseits der Matte droht Österreichs Verband (ÖJV) nach dem Entzug der WM 2021 in Wien Ungemach: Von der Anzahlung in Höhe von zwei Millionen Euro wird der Weltverband nur 1,5 Millionen an den ÖJV zurückzahlen, womit letzterer dem Sportministerium 500.000 Euro schuldet. "Wir haben einen gewissen Polster. Ich kann ausschließen, dass wir Fördergelder oder Sportbudgets kürzen müssen", sagte ÖJV-Präsident Martin Poiger. Die WM hatte man wegen einer ausständigen Ratenzahlung an den Weltverband verloren.