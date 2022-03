Schneefall und grimmige Kälte empfingen die heimischen Rad-Asse im Vorjahr beim Saison-Eröffnungsrennen in Leonding. Am Sonntag (im Live-Stream auf nachrichten.at ab 10.45 Uhr) wird sich das Wetter von einer besseren Seite zeigen. Nicht nur deshalb ist ein mit 400 Nennungen rekordverdächtiges Starterfeld beim traditionellen Bundesliga-Auftakt in den verschiedenen Bewerben unterwegs. Auch ein sportlicher Umsteiger will aufblühen.