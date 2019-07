Ein Rekord zur rechten Zeit

In den vergangenen Tagen war der österreichische Schwimmsport bei der WM in Gwangju in Südkorea eher auf Tauchstation gegangen, gestern gab es endlich die Erfolgswelle. Die Steirerin Caroline Pilhatsch ist mit einer famosen Leistung ins Finale über 50 Meter Rücken eingezogen. Nach einer mageren Vorstellung im Vorlauf drückte die 20-Jährige am Mittwoch im Halbfinale ihren österreichischen Rekord auf 27,77 Sekunden und schaffte als Gesamt-Sechste den Aufstieg ins Finale der Top 8. Dieses steigt heute um 13.37 Uhr MESZ (live ORF Sport +).

"Ich habe gewusst, dass ich hier eine besondere Leistung und einen Rekord bringen muss, um ins Finale zu kommen. Es ist wirklich ein tolles Gefühl", freute sich Pilhatsch. Bei der Kurzbahn-WM vergangenes Jahr hatte sie in China Silber über 50 Meter Rücken gewonnen. Auch heute könnte sie überraschen. Pilhatsch: "Wenn ich locker bleibe, ist nach vorne vieles möglich. Auch eine Medaille."

In den Finalläufen vom Mittwoch war Kristof Milak mit seinem Weltrekord der Mann des Tages. Der erst 19-jährige Ungar schlug über 200 Meter Delfin nach 1:50,73 Minuten an und war damit gleich 78 Hundertstelsekunden schneller als US-Superstar Michael Phelps zehn Jahre davor in Rom.