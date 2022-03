Ein Rad-Weltrekordler kehrt nach Leonding zurück

Er hat mit 29 Grand Tours, die aus den drei großen Landesrundfahrten Giro, Tour und Vuelta bestehen, mehr bestritten als alle bisherigen oberösterreichischen World-Tour-Profis zusammen und hält mit 20 von ihnen in Folge auch den unangefochtenen Weltrekord im Rad-Zirkus. Der Australier Adam Hansen kehrt nach seiner langjährigen Profi-Karriere am Sonntag beim heimischen Bundesliga-Auftakt in Leonding (ab 11 Uhr, live auf nachrichten.at) zu seinen Anfangswurzeln zurück.

In Diensten der Mannschaft WSA KTM Graz hängt der 40-Jährige doch noch ein weiteres Jahr im Sattel an, obwohl er bereits Ende 2020 beim belgischen Toprennstall Lotto-Soudal das Ende erklärt hatte. Die Liebe zu Österreich lasse ihn nicht los, sagt Teammanager Christoph Resl, und: "Für Hansen schließt sich damit auch ein Kreis."

Der frühere Triathlet war 2003 nach Graz gekommen. 2006 fuhr er dann bei der damaligen Linzer Aposport-Mannschaft auch an der Seite des heutigen Bora-Sportdirektors Christian Pömer. "Adam war ein Tüftler, der Erste im Peloton, der damals an der aerodynamischen Sitzposition arbeitete und sich sogar die Trikots selber anfertigen ließ ohne Kragen", erinnert sich Pömer, der derzeit bei der Katalonien-Rundfahrt im Betreuerauto sitzt. Und schon in seiner Linzer Zeit wäre er nicht nur am Rad erfolgreich gewesen. "Er war geschäftstüchtig und hat sich in der Immobilienbranche ein weiteres Standbein geschaffen", sagt Pömer. Beeindruckend sei auch seine Sportwagen-Sammlung berichtet sein Ex-Teamkollege, der immer noch in Kontakt mit ihm steht.

Wichtiger Helfer für die Stars

Als Auslandsprofi machte sich Hansen als Helfer von Stars wie Mark Cavendish oder Andre Greipel einen Namen, gewann selbst aber auch je eine Giro- und Vuelta-Etappe. Von 2012 bis 2017 bestritt er jedes Jahr alle drei dreiwöchigen Landesrundfahrten – einmaliger Weltrekord.

Mit seiner Erfahrung soll er nun in Graz weiterhelfen. Teamkollege Daniel Auer, bereits 2019 der Gewinner in Leonding, gilt morgen als Favorit.