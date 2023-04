Ein Rad-Klassiker will wieder aufblühen

Die heimische Rad-Elite hat für die Schönheiten der Natur am Straßenrand am Sonntag wohl kaum einen Blick.

WELS. In den frostigen Nächten vor Kurzem mussten Obstbauern der Region um die bereits blühenden Bäume bangen. Das Zittern in der heimischen Rad-Szene ums traditionelle Welser Kirschblütenrennen, Österreichs ältesten noch existierenden Ein-Tages-Klassiker, soll nach einigen schweren Jahren dagegen der Vergangenheit angehören. Viele klingende Namen wie Hauer, Denk, Waltenberger, Humenberger oder Kretz trugen sich hier seit 1961 bereits in die Siegerliste ein.