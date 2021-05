Ein rabenschwarzer Tag

Walter Wels verlor das Halbfinalhinspiel der Tischtennis-Bundesliga in Salzburg überraschend klar 1:4. Von einem "rabenschwarzen Tag" sprach Klubboss Bernhard Humer, der zu Hause vor dem Livestream mitansehen musste, wie Andreas Levenko (3:0 über Francisco Sanchi) den einzigen Punkt für die Gäste holte. Dabei war Wels nach den beiden 4:0-Siegen im Grunddurchgang als Favorit in das Halbfinale gegangen. Für das heutige Rückspiel (17 Uhr live in ORF Sport+) bleibt der Walter-Truppe praktisch nur noch das Prinzip Hoffnung. "Aufgegeben wird bekanntlich nur ein Brief", sagt Humer trotzig. Ein Halbfinal-Aus wäre für seinen Klub besonders bitter, da bereits feststeht, dass am 20. Mai in Wels das Finale steigt – mit oder ohne die Welser.