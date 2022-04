Mit dem knappen 3:2 bei Sokol/Post holten sich die Volleyballerinnen der Steelvolleys Linz-Steg am Mittwochabend zum dritten Mal den Österreichischen Meistertitel. Es war der dritte in Folge und "für mich ein perfekter Abschied", sagt Roland Schwab. Der Trainer ist nach sechs Jahren bei Steg neuer ÖVV-Nationalteamtrainer geworden. In diesen sechs Jahren formte der gebürtige Saalfeldener die Linzerinnen mit außerdem drei Cuptiteln zur heimischen Nummer eins.