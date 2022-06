Ein Olympiateilnehmer auf Rekordjagd

"Die Bedingungen werden ideal sein, einer spektakulären Veranstaltung steht nichts im Weg." Aus Organisator Andreas Berger, dem ehemaligen Spitzen-Sprinter, spricht bei einem Blick auf den Wetterbericht große Vorfreude auf die vierte Ausgabe des Traunsee-Halbmarathons, der heute um 19.08 Uhr in Ebensee gestartet werden wird. 22 bis 26 Grad, kein Niederschlag, maximal leichter Wind – Herz, was willst du mehr?

Topfavorit auf den Titel beim "Lauf in den Sonnenuntergang" ist Lemawork Ketema, der 2021 den Olympia-Marathon in Tokio in Angriff genommen hat. Damals stoppte den 36-Jährigen eine Oberschenkelverletzung, diesmal ist er zu 100 Prozent fit und gewillt, die 21,0975 Kilometer lange Strecke in einer Zeit unter 1:03 Stunden zu bewältigen.

Mit dieser persönlichen Bestzeit – Ketemas "Hoch" sind 1:03:57 aus dem Jahr 2018 in Valencia – würde der Streckenrekord von 1:10:40 regelrecht pulverisiert werden.

Zwei Tempomacher sollen den zweifachen Staatsmeister, der um wertvolle Weltranglistenpunkte im Kampf um einen Startplatz bei der Europameisterschaft in München (15. bis 21. August) kämpft, bei diesem Event im Salzkammergut mit mehr als 1400 Aktiven beflügeln. "Es ist nicht alltäglich, einen Olympiateilnehmer am Start zu haben", betonte Traunsee-Halbmarathon-Sportdirektor Christian Pflügl.

Auch das Rahmenprogramm mit Sonnwendfeuer, Grillerei und Live-Musik entlang der Strecke kann sich sehen lassen.