Ein Neuer und ein Abgang beim HC Linz AG

Kreisläufer Dejan Babic verlässt die Linzer im Sommer und wechselt zu Alpla HC Hard. Dafür kommt Jadranko Stojanovic von den Hardern zu den Linzern. Sportdirektor Klemens Kainmüller: „Natürlich ist es extrem schade, dass Dejan uns Ende der Saison verlassen wird, aber der Wechsel zu Hard ist aus sportlicher Sicht sicher ein guter Schritt für ihn. Dejan ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein toller Spieler, den wir natürlich gerne behalten hätten. Aber ich bin mir sicher, dass, wie wir ihn kennen, er bis zur letzten Sekunde im Dress des HC LINZ AG alles geben und uns noch viel Freude in dieser Saison bereiten wird."

Dejan Babic: „Im Juli gehen zwei schöne Jahre in Linz für mich zu Ende. Nach diesen zwei Jahren gehe ich zufrieden mit dem Wissen, dass ich dem Verein und der Mannschaft mit meiner Leistung geholfen habe. Ich wechsle zum größten Klub mit den größten sportlichen Möglichkeiten, das hat den Ausschlag gegeben. Aber Linz wird mir immer in guter Erinnerung bleiben.“

Mit Jadranko Stojanovic kommt ab Sommer 2023 ein neuer Kreisläufer zum HC LINZ AG: Der 30-jährige Kroate spielte bereits bei der HSG Bärnbach/Köflach, die letzten beiden Jahre beim Alpla HC Hard. Bei den Steirern hatte Stojanovic maßgeblichen Anteil am Erfolg und wurde in der Saison 2020/21 zum besten Kreisläufer in der HLA Meisterliga gewählt. Jadranko Stojanovic hat einen Zweijahresvertrag beim HC LINZ AG unterschrieben.

Sportdirektor Klemens Kainmüller: „Nach dem Abgang von Dejan Babic sind wir wirklich sehr froh, einen so tollen Ersatz wie Jadranko gefunden zu haben. Er hat in der ZTE HLA MEISTERLIGA schon oft bewiesen, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann. Mit seiner körperlichen Stärke ist er ein Kreisläufer par excellence, war bereits ein Mal bester Kreisläufer der Liga und wir sind sicher, dass wir hier die richtige Personalentscheidung getroffen haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit ab dem Sommer.“

Jadranko Stojanovic: „Der HC LINZ AG ist sicherlich einer der besten Klubs in Österreich und gehört zur Spitze des österreichischen Handballs. Mir gefallen die Pläne und Ziele des Vereins und ich freue mich darauf, wieder mit Milan (Vunjak) zusammenarbeiten zu können. Deshalb fiel mir die Entscheidung nicht schwer und ich bin mir sicher, dass wir alle gemeinsam, meine Teamkollegen und ich, alle gesetzten Ziele nächste Saison erreichen werden."

