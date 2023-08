Ein Negativlauf, der auf den Magen schlägt

Als Dominic Thiem 2020 die US Open gewann, dachten viele, dass dies nur der erste von mehreren Major-Titeln wäre. Drei Jahre und eine komplizierte Handgelenks-Operation später sieht die Realität jedoch gänzlich anders aus: Der bald 30-jährige Niederösterreicher kämpft in der Weltrangliste (81.) um den Anschluss und hat heuer auf Grand-Slam-Ebene noch kein einziges Match gewonnen. Die letzte Chance, zumindest Letzteres zu ändern, bekommt Thiem heute bei den eingangs erwähnten US Open.

Ab 17 Uhr wartet auf den Österreicher in New York mit dem Kasachen Alexander Bublik ein schwer auszurechnender Gegner. Zumal hinter Thiems Fitness ein Fragezeichen steht, hatte der Kitzbühel-Finalist doch auf sein Antreten in Winston-Salem wegen "einer Art Gastritis", wie Manager Moritz Thiem erklärte, absagen müssen. Vom Grandstand – dem Court, auf dem die US-Open-Auftaktpartie stattfindet – machte sich Thiem bei einer Trainingseinheit mit Thanasi Kokkinakis ein Bild.

Ein Duo ist in der Favoritenrolle

Ebenfalls bereits am Montag im Einsatz sind die zwei weiteren Österreicher im Hauptfeld des mit 65 Millionen Dollar dotierten Majors: Sebastian Ofner (Weltranglisten-58.) ist ab 17 Uhr gegen den Portugiesen Nuno Borges (79.), der in wenigen Wochen zum Davis Cup in Schwechat gegen Österreich als einziger Top-200-Spieler anreisen wird, Favorit. Für den 27-jährigen Ofner, die rot-weiß-rote Nummer eins, ist es das erste Antreten im US-Open-Hauptfeld.

Bei den Frauen ist Julia Grabher ein ähnlich starkes Jahr 2023 gelungen wie Ofner, und dies wird mit dem 54. Zwischenrang in der Weltrangliste belohnt. Auch für die 27-Jährige aus Vorarlberg ist es ihr erster Hauptbewerb im New Yorker Stadtteil Queens. Gegen Wang Xiyu, die sie gerade erst geschlagen hat, ist sie Favoritin.

