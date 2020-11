Ein Mühlviertler schreibt dänische Judo-Geschichte

Während für Österreichs Judoka die nacheinander in Porec (Cro) ausgetragenen U21- und U23-Europameisterschaften ohne Medaille endeten, hatte ein Mühlviertler Grund zum Jubeln: Peter Scharinger coachte seinen dänischen Schützling Mathias Madsen zum Sieg in der U23-Klasse bis 100 Kilogramm. „Für das dänische Judo war das der erste Europameistertitel überhaupt“, verrät der gebürtige Neufeldner.

Seitdem der 34-Jährige 2017 das Teamchefzepter übernommen hat, geht es bei den Skandinaviern merklich bergauf. Den ersten Podestplätzen auf der World Tour folgte die erste Junioren-WM-Medaille für das Land. Zudem sieht es gut aus, dass sich erstmals seit 1984 wieder ein dänischer Judoka für Olympia qualifiziert.

Bis nach besagten Spielen in Tokio läuft der Vertrag Scharingers, der in Kopenhagen lebt und mit einer dänischen Ex-Judoka zwei Kinder hat. Wie es nach 2021 sportlich weitergeht, lässt er sich offen.

Österreichs Judo-Team bilanzierte in Porec mit zwei fünften Plätzen in der U21 sowie zwei siebenten in der U23. Als eine der größten Medaillenhoffnungen galt der Welser Wachid Borchashvili. Für den 22-Jährigen war nach einer kürzlich erst überstandenen Schulterverletzung bereits in der ersten Runde Endstation. „Diese Auftakthürde hätte er in jedem Fall nehmen müssen“, sagte ÖJV-Nationaltrainer Bela Riesz.

