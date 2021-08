Kraulen, kurbeln, anschieben – diese Tätigkeiten werden in der Nacht auf Sonntag im paralympischen Triathlon von Tokio Florian Brungraber und dessen Konkurrenten gewaltig ins Schwitzen bringen, auch wenn der Start in den etwas kühleren Morgengrauen (Ortszeit 6.30 Uhr) vorverlegt wurde. Dass der 36-jährige Mühlviertler dabei in Japan seine paralympische Premiere geben wird, merkte man in den vergangenen Tagen kaum.