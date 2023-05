Ein Heimtitel ohne Bruderfinale

Mit einem Finalsieg über den Ukrainer Mykhailo Svidrak holte sich Shamil Borchashvili beim Judo-Grand-Prix in Linz vor knapp 2000 Zuschauern in der Linzer Tips-Arena einen viel umjubelten Heimsieg. Für den 81-Kilo-Kämpfer war es der erste Turniersieg auf der World Tour. „Dass mir das vor ausgerechnet Heimpublikum gelingt, freut mich“, sagte der 27-jährige Olympia-Dritte, dessen Freude nichtsdestoweniger ein wenig schaumgebremst war.

„Das Traumfinale ist sich leider knapp nicht ausgegangen“, sagte der Marchtrenker in Anspielung auf seinen Bruder Wachid. Dieser hatte im Halbfinale wegen einer Unachtsamkeit am Boden gegen Svidrak verloren. Da Wachid um Bronze auch dem Georgier Dimitri Gochilaidze unterlag, blieb ihm der unliebsame fünfte Platz – also kein gemeinsames Siegerfoto.

„Wachid war diesmal leider nicht so spritzig wie noch bei der WM“, analysierte Cheftrainerin Yvonne Snir-Bönisch. Für die Deutsche ist ein Bruderduell „nur eine Frage der Zeit“.

Ihre erste World-Tour-Platzierung seit mehr als einem Jahr gelang Magda Krssakova, die bis 63 Kilogramm Fünfte wurde. „Die Stimmung war arg gut“, sagte die seit kurzem Wahl-Linzerin, die sich nach einer Schulter-OP im Vorjahr nun zurück kämpft.

Dass nach drei Medaillenkämpfen nur ein österreichischer Podestplatz stand, wurmte Snir-Bönisch: „Wir haben ein lachendes und ein weinendes Auge.“ Die Leistung von Shamil Borchashvili wertete sie als eine letztlich „souveräne taktische Leistung“.

Der morgige Schlusstag steht im Zeichen der schweren Gewichtsklassen, an dem der Mühlviertler Daniel Allerstorfer seine Leistungssportkarriere beendet.

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

