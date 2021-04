Das heute (21 Uhr, Sky) beginnende Masters in Augusta ist in vielerlei Hinsicht speziell. Im Gegensatz zu den drei anderen Major-Events der Golf-Szene (PGA Championship, US Open, British Open) qualifiziert man sich nicht für das Turnier im US-Bundesstaat Georgia, man wird dazu eingeladen. Matthias Schwab und Sepp Straka wurden nicht eingeladen, dafür Bernd Wiesberger, an dem aufgrund seiner Weltranglistenplatzierung ohnehin kein Weg vorbeiführte.