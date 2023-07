Ein gehöriges Tief über dem Rotsee

Magdalena und Katharina Lobnig haben bei ihrem Comeback im Ruder-Weltcup auf dem Rotsee in Luzern im Doppelzweier im B-Finale nur den fünften Platz belegt und wurden damit Gesamtelfte. "Es gilt jetzt, nicht den Kopf hängen zu lassen. Wir wissen, was sie draufhaben", suchte ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens nach tröstenden Worten. Die Schwestern hatten zuvor die EM in Bled krankheitsbedingt verpasst, bei der Vienna International Rowing Regatta vor einer Woche in Wien schlug das Pendel in die richtige Richtung aus.

"Wenn wir bei der WM so fahren, schauen wir bei Olympia zu. Es muss eine ganz starke Veränderung her, weil am Papier sind wir mit jedem Rennen schlechter geworden", sagte Magdalena Lobnig, die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio 2020. "Deshalb braucht es jetzt eine umfassende Analyse und die richtigen Schritte, damit der Knoten schnellstmöglich gelöst wird. Wenn man perfekte Rennen fährt und es reicht nicht, okay, aber so ist es einfach bitter."

Die Rotsee-Bilanz aus rot-weiß-roter Sicht fiel durchwachsen aus. "Wir haben keine Medaillen und auch kein A-Finale erreicht, also können wir nicht zufrieden sein", sagte Sens. Der Herren-Achter mit Steuerfrau Teresa Pellegrini belegte beim ersten Kräftemessen mit internationaler Konkurrenz Rang sieben unter sieben Teams. Der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Julian Schöberl und Paul Ruttmann landete auf Platz 14. Lukas Reim hatte am Samstag seinen B-Finallauf im leichten Einer gewonnen und landete damit auf Platz sieben, Konrad Hultsch kam auf Gesamtrang zehn.

Erst Trainingscamp, dann WM

Jetzt geht’s weiter mit einem Trainingscamp in Breisach (D), der Fokus richtet sich bereits auf den Saison-Höhepunkt, die Weltmeisterschaften in Belgrad (ab 3. September). Es geht um viel. Dort werden die ersten Olympia-Quotenplätze vergeben.

