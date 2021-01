Wenn sich der Pay-TV-Sender "Sky Sport Austria" heute (18.55 Uhr) aus der Volksbank-Arena in Gmunden meldet, wird trotz Geisterspiel-Atmosphäre das Knistern auf dem Parkett deutlich zu spüren sein. Dieses Basketball-Superliga-Derby zwischen den Swans und den Raiffeisen Flyers Wels ist kein normales, zu viel steht auf dem Spiel. In der heißen Phase des Grunddurchgangs kann jeder Ausrutscher den Ausschlag über direkte Play-off-Teilnahme (Top Sechs) oder Absturz in die Qualifikationsrunde geben.