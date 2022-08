Ein Fünfkampf um den Tennis-Thron

Selten war die Nummer-1-Position in der Weltrangliste der Herren so hart umkämpft wie vor den gestern eröffneten US Open in New York. Nicht weniger als fünf Tennis-Asse dürfen sich Chancen ausrechnen, nach dem letzten Grand-Slam-Event dieses Jahres auf dem Thron zu sitzen. Auf dem Papier hat Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal (22 Titel) die besten Karten, weil er verletzungsbedingt keine Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen hat.

Der 36-jährige Mallorquiner würde im Erfolgsfall unabhängig vom Abschneiden seiner Rivalen Spitzenreiter sein. Gleiches gilt für Nadals spanischen Landsmann Carlos Alcaraz und auch für die aktuelle Nummer 1, Titelverteidiger Daniil Medwedew (Rus). Eine rechnerische Chance haben auch Stefanos Tsitsipas (Gre) und Casper Ruud (Nor), die allerdings auf Schützenhilfe angewiesen sind.

Novak Djokovic (21 Major-Titel) ist von diesem Gigantenrennen ausgeschlossen, er darf mangels Coronaschutzimpfung nicht im "Big Apple" aufschlagen. Nadal tut die Abwesenheit des Serben weh. "Für mich ist das eine sehr traurige Nachricht. Es ist ein großer Verlust, einen der besten Spieler der Geschichte nicht im Tableau eines Grand-Slam-Turniers zu haben. Es ist hart für die Fans und für das Turnier – und meiner Meinung nach auch für uns Spieler, denn wir wollen uns immer mit den Besten messen", erläuterte Nadal.

Einschränkender Nachsatz: "Der Sport ist in gewisser Weise größer als jeder Spieler." Die Tenniswelt werde sich auch weiterdrehen, wenn Djokovic, Roger Federer und er, Nadal, ihrer Karriere beendet haben. Apropos Federer: Das Comeback des 41-jährigen Schweizers wird für den Laver Cup Ende September in London erwartet. "Ich hoffe, er ist gesund genug, um das zu schaffen", sagte Nadal.