Ein folgenschwerer Windstoß verblies Gogls Hoffnungen auf einen Top-Platz

Im Vorjahr platzierte er sich beim schweren italienischen Eintagesrennen Strade Bianche inmitten der Weltklasse, weshalb sich Michael Gogl am vergangenen Samstag erneut einiges dafür ausgerechnet hatte. Doch am Ende konnte der Wolfsegger Radprofi in Diensten des Alpecin-Teams froh sein, dass er in der Toskana bei einem heftigen Massensturz glimpflich davongekommen war.

100 Kilometer vor dem Ziel erwischte eine Seitenwind-Böe das Peloton bergab auf einer der Passagen auf weißem Schotter, die das Rennen so besonders machen. Einer von Gogls Teamkollegen im Vorderfeld wurde verblasen und stürzte am Bankett folgenschwer. Der dahinter fahrende Weltmeister Julian Alaphilippe touchierte das Rad und überschlug sich, weitere Topleute, darunter auch der spätere Gewinner Tadej Pogacar, stürzten ebenso wie auch Michael Gogl.

Prellungen und Abschürfungen

Während aber Pogacar und Alaphilippe ihre Fahrt fortsetzen konnten, musste Gogl wie auch seine Mannschaftskollegen Gianni Vermeersch und Stefano Oldani wenig später aufgeben. "Der Ellbogen tut ziemlich weh, aber das wird wieder", sagte der Wolfsegger, der auch Abschürfungen und Prellungen erlitt. Eine Pause kommt nicht in Frage.

Gogl gezeichnet nach seiner Aufgabe Bild: privat

Gogl steht bereits wieder im Aufgebot für die ab heute folgende Rundfahrt Tirreno-Adriatico, die in Vorbereitung auf die Frühjahrs-Höhepunkte Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix weitere wichtige Vorbereitungskilometer bringen soll. Gogl sieht sein Betätigungsfeld derzeit ohnehin nicht ganz ungetrübt: "Ganz ehrlich, Radsport ist nur eine schöne Beschäftigung. Dass wir 2022 beängstigt die Nachrichten verfolgen, weil ein europäisches Land angegriffen wird, hätte ich für unmöglich gehalten. Meine Gedanken sind bei all jenen, die Opfer dieses Krieges sind."

Der 23-jährige Pogacar, bereits zweimaliger Gewinner der Tour de France und zuletzt diese Saison auch bereits Sieger der UAE-Tour, fügte seinem bereits jetzt eindrucksvollen Palmares einen weiteren Erfolg hinzu. Er vollendete eine 50-Kilometer-Soloflucht erfolgreich am Piazza del Campo in Siena vor Alejandro Valverde.

Schwarze Woche für OÖ-Asse

Für Oberösterreichs Rad-Asse wurde es dann gestern endgültig zu einer schwarzen Woche. Nachdem letzten Montag im Training Sebastian Schönberger von einem Auto angefahren wurde, erwischte es beim Auftakt der Fernfahrt Paris-Nizza auch noch Felix Großschartner. Der Marchtrenker stürzte und brach sich dabei das Schlüsselbein.