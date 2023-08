Ein fliegender Holländer und Mountainbiker im Goldrausch

GLASGOW. Es war der erste ganz große Höhepunkt der als "Super-WM" titulierten Rad-Wettkämpfe in Schottland. Der fliegende Holländer Mathieu van der Poel rauschte nach 271 Kilometern mit zerfetztem Trikot und blutigem Ellbogen vor einer gewaltigen Kulisse in Glasgow als Solist vor seinem großen Widersacher Wout van Aert (Bel) und dem Tour-Zweiten Tadej Pogacar (Slo) zum Herren-Titel auf der Straße. Das begehrte Regenbogen-Trikot überstreifen durften am Wochenende zwei Österreicherinnen auf dem Mountainbike. Valentina Höll raste wie im Vorjahr zu Downhill-Gold, Mona Mitterwallner war im Marathonbewerb die Erste.

Er trug schon Gelb bei der Tour de France, Rosa beim Giro, gewann große Klassiker wie die Flandern-Rundfahrt, Paris – Roubaix oder Mailand – San Remo. Doch nun setzte sich Van der Poel endgültig ein Denkmal in seinem Sport. Der fünffache Querfeldein-Weltmeister und Enkel der verstorbenen französischen Radlegende Raymond Poulidor gelang erstmals der Coup auf der Straße. Und das nach einem dramatischen Verlauf.

Erst hatten sich rund 80 Kilometer nach dem Start Demonstranten auf einer Landstraße im Carron Valley festgeklebt, das Rennen musste für mehr als eine Stunde unterbrochen werden. Wie die schottische Polizei mitteilte, wurden fünf Randalierer festgenommen. Diese hatten sich auf dem Asphalt festgeklebt.

Die Entscheidung vor mehreren hunderttausend Zuschauern fiel dann auf dem tückischen Rundkurs in der schottischen Hauptstadt 22 Kilometer vor dem Ziel, als Van der Poel die entscheidende Attacke setzte. Zuvor war der Italiener Alberto Bettiol lange Zeit bei einsetzendem Regen allein an der Spitze gefahren.

Doch auch Van der Poel hatte auf der regennassen Straße noch eine gehörige Schrecksekunde zu überstehen. In einer Kurve kam er bergab zu Sturz. Er konnte jedoch trotz beschädigtem Schuh die Fahrt fortsetzen und hatte am Ende 1:37 Minuten Vorsprung auf Van Aert. Pogacar konnte im Zielsprint dann sogar Ex-Champion Mads Pedersen noch hinter sich lassen. "Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, im Regenbogentrikot zu fahren. Wenn ich den Titel nicht geholt hätte, hätte ich schlaflose Nächte gehabt", jubelte Van der Poel.

Der Tiroler Patrick Gamper, der in der ersten Ausreißergruppe unterwegs war, belegte am Ende Rang 22. Die anderen ÖRV-Profis gehörten zu den geschlagenen Leuten. Lukas Pöstlberger und Rainer Kepplinger gaben auf, Marco Haller (31.), Van der Poels Alpecin-Teamkollege Michael Gogl (35.) und Sebastian Schönberger (38.) hatten mit der Entscheidung vorne ebenfalls nichts zu tun.

Downhill-Medaillen für Kolb und Höll

Favoritenrolle bestätigt

Erfolgreich lief es für die heimischen Mountainbiker. Zunächst verteidigte Höll Samstag in Fort William ihren Titel im Downhill-Rennen. Im Männer-Bewerb danach wurde Andreas Kolb Zweiter. Am Sonntag wurde dann Mitterwallner in Absenz einiger Topfahrerinnen ihrer Favoritenrolle auf dem 96,5 km langen und mit 3000 Höhenmetern gespickten Marathon gerecht. Die Tirolerin belohnte sich in Glentress Forest mit ihrem schon zweiten WM-Titel in ihrer noch jungen Karriere.

Triumph für Mona Mitterwallner

Stadler verlor Führung

Beim Zeitfahren der Damen auf dem Salzburgring, das zur österreichischen Rad-Liga zählt, gewann gestern Anna Kofler. Die Mühlviertlerin Sabine Stadler (Rapso Knittelfeld) landete auf Rang acht und verlor die Gesamtführung vorerst an Elisa Winter.

