Ein Einkaufszentrum wird zur Bühne für Großmeister

In der Schachgeschichte gibt es weniger als 50 Großmeisterinnen. Zwei davon sind Schwestern und Weltmeisterinnen, schon als talentierte Kinder zierten ihre Gesichter gemeinsam eine Briefmarke in ihrer leidgeplagten ukrainischen Heimat. Die Rede ist von Marija und Anna Muzytschuk, die am Samstag und am Sonntag (jeweils 11 Uhr) am Grand Prix in der PlusCity in Pasching teilnehmen werden.

Für 40 internationale Großmeister – von Argentinien bis Kasachstan – geht es im Kräftemessen mit der österreichischen Schach-Elite und Hobbyspielern um ein Preisgeld von mehr als 50.000 Euro.

Auch die Kulisse kann sich sehen lassen. "Mehr als 100.000 Menschen werden an diesem Wochenende Schach erleben können. So wollen wir die Öffentlichkeit erreichen", sagte Michael Stöttinger, der Präsident des Österreichischen Schachbundes. Gespielt wird in den Kategorien Blitz- und Schnellschach.

Marija Muzytschuk nimmt es im sogenannten Simultan gleich mit 20 Teilnehmern auf. "Ich freue mich auf den Grand Prix und die Herausforderung", betonte sie, um im gleichen Atemzug die kulinarischen Köstlichkeiten in Österreich hervorzuheben: "Topfenknödel mag ich besonders gern."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper