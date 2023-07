Ein Ehepaar auf dem Weg nach Paris

Auch wenn das Ehepaar Gogl-Walli dieser Tage bis zu 1000 Kilometer trennen, ist ihr Ziel das gleiche: Paris. Leichtathletin Susanne Gogl-Walli sprintete am Dienstag beim Meeting in Szekesfehervar die 400 Meter in 50,87 Sekunden, was zum einen persönliche Bestzeit und zum anderen das Ticket für die Olympischen Spiele bedeutet, die in einem Jahr in der Seine-Metropole stattfinden.