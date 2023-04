Ein Duo auf der Erfolgswelle

Die Weichen für ein Oberösterreich-Derby im Basketball-Semifinale sind gestellt. Die beiden Superliga-Topklubs im Land führen ihre Auftaktserien im Best-of-5-Modus 1:0 an. Nachdem die Raiffeisen Flyers Wels mit einem hart erkämpften 71:67-(29:34)-Heimsieg über St. Pölten vorgelegt hatten, zogen die auf Position eins gereihten OCS Swans aus Gmunden nach und fertigten die Kapfenberg Bulls 93:65 (45:27) ab.

"Das war eine echte Play-off-Schlacht – unglaublich intensiv. Wir haben glücklich, aber wahrscheinlich doch verdient gewonnen", atmete Wels-Trainer Sebastian Waser nach einem Triumph des Willens tief durch.

Die Flyers waren über weite Strecken der Partie in Rückstand gelegen – dreieinhalb Minuten vor dem Ende lautete der Spielstand 62:67. Doch dann drehten die Messestädter mit einem finalen 9:0-Run auf. Ein Dreier von Austen Awosika sechs Sekunden vor Schluss ließ die Herzen der mehr als 500 Besucher höherschlagen.

Das war absolut nichts für schwache Nerven. Einer wie der 2,06 Meter große Litauer Arvydas Gydra liebt solche Herausforderungen. "Auf diese Spiele arbeitest du in der Vorbereitung und eine ganze Saison lang hin", sagte der 33-Jährige, der dem Match mit 20 Punkten, acht Rebounds und vier Assists seinen Stempel aufgedrückt hatte.

Stark präsentierte sich auch US-Legionär Donovan Smith, der 19 Zähler verbuchte und fünf Bälle unter dem Korb pflückte. "Wir müssen den Schwung mitnehmen und mit Selbstvertrauen an Spiel zwei herangehen. Es war nur ein Sieg – aber ein wichtiger", betonte der 29-Jährige. Ein Wiedersehen mit den Niederösterreichern gibt es am Mittwoch (20.15 Uhr, ORF Sport+) in St. Pölten.

Dominanter Auftritt

Im traditionsreichen Duell des fünffachen Meisters (Gmunden) mit dem siebenfachen (Kapfenberg) legten die "Korbjäger" vom Traunsee vor 1263 Augenzeugen im Raiffeisen-Sportpark los, wie sie es sich vorgenommen hatten.

Sie wollten die Gäste, die aus der niveau- und tempoärmeren Quali-Runde in die K.-o.-Phase eingezogen waren, mit Hochgeschwindigkeitsbasketball überrumpeln. Gesagt, getan.

Angeführt von Dominic Green, der zehn seiner 19 Punkte im ersten Viertel fabrizierte, und Urald King, der 14 Rebounds holte, lagen die Swans nach nur neun Minuten 24:9 voran. In dieser Tonart sollte es weitergehen. "Wir waren bereit und haben das souverän erledigt. Aber es steht nur 1:0, man darf jetzt nicht größenwahnsinnig werden", warnt Finanzvorstand Harald Stelzer.

Schon am Dienstag (19 Uhr) geht’s auf steirischem Boden weiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos