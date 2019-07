Ein Debütant stahl allen die Schau

Am Ende der zehnten Tour-de-France-Etappe über 217,5 Kilometer von Saint-Flour nach Albi riss mit Wout van Aert neuerlich ein Belgier die Hände jubelnd in den französischen Himmel. Vor dem 24-Jährigen hatten mit Dylan Teuns und Thomas De Gendt bereits zwei seiner Landsmänner Teilstücke bei der 106. Auflage der "Großen Schleife" für sich entscheiden können.

Tour-Debütant van Aert setzte sich im Sprint einer rund 40-köpfigen Spitzengruppe vor dem Italiener Elia Viviani durch. "Ich kann es nicht glauben, dass ich all diese Jungs hinter mir gelassen habe", sagte van Aert, der für das niederländische Team Jumbo-Visma den bereits vierten Tagessieg einfuhr.

Der slowakische Superstar Peter Sagan verteidigte mit Platz fünf die Führung in der Sprintwertung. Keine Änderung gab es auch an der Spitze der Gesamtwertung: Der Franzose Julian Alaphilippe behauptete in souveräner Manier das Gelbe Trikot des Führenden. Hinter ihm gab es allerdings reichlich Bewegung. Hauptverantwortlich dafür war eine Windkantenattacke rund 40 Kilometer vor dem Ziel, welche das Feld in mehrere Teile spaltete. Betroffen davon etwa die Mitfavoriten Thibaut Pinot, Rigoberto Urán und Jakob Fuglsang, die sich 1:40 Minuten Rückstand einhandelten. Neuer Gesamtzweiter ist nun der Brite Geraint Thomas, 1:12 hinter Alaphilippe.

Profitiert von den Umwälzungen im Klassement hat der Niederösterreicher Patrick Konrad. Der Bora-hansgrohe-Profi kam mit der ersten Gruppe als 16. an und verbesserte sich in der Gesamtwertung von der 20. an die zwölfte Stelle. Konrad hat 2:46 Minuten Rückstand.

Beine hochlegen: Nach zehn Etappen wartet auf die Profis heute der erste Ruhetag, ehe es nach der morgigen Flachetappe in die Pyrenäen geht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Tour de France Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.